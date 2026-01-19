Libia Tajani a Misurata | Porto chiave per ruolo Italia nel Mediterraneo’

Il porto di Misurata riveste un ruolo centrale nella strategia italiana nel Mediterraneo, come sottolineato dal ministro Tajani durante la sua visita. Questa infrastruttura rappresenta un punto nodale per rafforzare la presenza e le relazioni dell’Italia nella regione, contribuendo a consolidare una presenza stabile e collaborativa nel contesto mediterraneo. La sua importanza evidenzia l’impegno dell’Italia nel mantenere un ruolo attivo e strategico in questa area.

(Adnkronos) – Misurata, 19 gen. (Adnkronos) Passa dal porto di Misurata la strategia italiana nel Mediterraneo. Lo ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita oggi nella città-Stato sulla costa libica – blindata per l'occasione dalle milizie affiliate al governo – per la cerimonia di posa della prima pietra del terminal container della Zona.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Libia, Tajani: “Zona franca Misurata tappa fondamentale per export Italia”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza della zona franca di Misurata in Libia come tappa strategica per l’export italiano. Recentemente, è stato firmato un accordo tra rappresentanti di MSC, Misurata Free Zone, TiL e Maha Capital Partners per lo sviluppo di un nuovo terminal container nel porto di Misurata, rafforzando i legami commerciali tra Italia e Libia.

Italia-Libia, Tajani a Misurata per sviluppo ‘Zona Franca’: “Importante per l’export italiano”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha visitato Misurata, sottolineando l’importanza dello sviluppo della ‘Zona Franca’ per l’export italiano. L’ampliamento del porto e la gestione del terminal container da parte di MSC e della società qatarina Al Maha Qatari Company rappresentano un passo strategico per rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Libia, facilitando gli scambi e stimolando la crescita economica nella regione.

