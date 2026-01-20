Israele avvia la demolizione della sede dell’Unrwa a Gerusalemme Est

Il 20 gennaio, Israele ha iniziato la demolizione della sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est. Questa azione rappresenta un importante sviluppo nel contesto delle tensioni nella regione, coinvolgendo un edificio di rilievo per le attività dell’Agenzia delle Nazioni Unite dedicata ai rifugiati palestinesi. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di questioni politiche e territoriali che caratterizzano il rapporto tra Israele e i territori palestinesi.

Il 20 gennaio Israele ha avviato la demolizione della sede dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gerusalemme Est. L’agenzia ha reagito denunciando un “attacco senza precedenti”. Le forze israeliane hanno preso d’assalto il complesso poco dopo le 7 del mattino, dopo aver costretto le guardie di sicurezza ad andarsene, ha dichiarato all’Afp un portavoce dell’Unrwa, Jonathan Fowler. Il complesso non era più occupato dal personale dell’Unrwa da quando, un anno fa, Israele ne aveva vietato le attività, accusando l’agenzia di avere legami con Hamas. Israele occupa Gerusalemme Est dal 1967 – un’annessione considerata illegale dalle Nazioni Unite – e sostiene che il divieto si applichi anche a questa parte della città. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Israele demolisce la sede dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. L’Unrwa: “Attacco senza precedenti”Israele ha demolito la sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est, in seguito a una legge approvata nel ottobre 2024 che vieta all’agenzia di operare nel Paese, accusata di collusione con Hamas.

