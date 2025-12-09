Blitz della polizia israeliana nella sede dell’Unrwa a Gerusalemme est | sostituita la bandiera dell’Onu
Nella mattina di lunedì 8 dicembre, la polizia israeliana ha fatto irruzione della polizia israeliana nella sede dell’ Unwra a Gerusalemme est. Lo ha denunciato il direttore dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Philippe Lazzarini. Sono stati sequestrati computer e altre componenti It, oltre che mobili e altre attrezzature. Le comunicazioni sono state tagliate ed è stata ammainata la bandiera, sostituita da quella israeliana. La polizia era accompagnata da funzionari del comune. Il personale dell’agenzia era stato costretto a lasciare il sito all’inizio dell’anno. “Ma qualsiasi passo venga fatto a livello interno, il compund mantiene lo status di sito Onu, immune da interferenze di qualsiasi tipo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
