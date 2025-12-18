Sciopero dei lavoratori Eurospin nei punti vendita di Benevento per gravi criticità sulla sicurezza sul lavoro

Oggi i dipendenti Eurospin di Benevento hanno scioperato, protestando contro gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro. La mobilitazione nasce da segnalazioni ripetute e rimaste senza risposta, evidenziando criticità che mettono a rischio la salute dei lavoratori. Un gesto che sottolinea l’urgenza di interventi concreti per garantire condizioni di lavoro sicure e rispettose delle normative.

Nella giornata odierna si è svolto uno sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori Eurospin dei punti vendita di Benevento, indetto a causa delle gravissime problematiche legate alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, più volte segnalate e rimaste, ad oggi, prive di riscontri concreti da parte dell'azienda. A sostegno della mobilitazione si è tenuto un presidio sindacale davanti al punto vendita Eurospin Benevento 3 – Pontecorvo, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulle condizioni operative che continuano a mettere a rischio l'incolumità del personale, nonostante le reiterate segnalazioni avanzate nel tempo dalle rappresentanze sindacali.

