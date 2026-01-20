Iscrizione prima classe 2026-2027 | domanda entro il 14 febbraio 2026 Indicazioni per ogni grado LO SPECIALE

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le indicazioni ufficiali per le iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 20262027, con scadenza il 14 febbraio 2026. La nota operativa fornisce dettagli utili per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per preparare e presentare la domanda in modo corretto e tempestivo.

Nell’avviso ministeriale del 17 dicembre 2025 sono indicate per ogni ordine e grado scolastico tutte le modalità di iscrizione, i termini di apertura e di scadenza, motivi di esclusione, obblighi vaccinali e quali sono i limiti di età, anche per i bambini anticipatari. Solo la scuola dell’infanzia e le scuole della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano restano escluse dalla procedura telematica. L’orario o il giorno in cui viene inviata la domanda non influisce sull’accoglimento da parte della scuola. Tutte le domande pervenute nel periodo compreso tra il 13 gennaio e il 14 febbraio 2026 saranno trattate in egual modo, indipendentemente dall’ordine temporale con cui sono state inoltrate.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

