Iscrizione prima classe 2026-2027 | domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 Tutte le info da infanzia a secondaria LO SPECIALE

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare le iscrizioni per la prima classe dell’anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota operativa che fornisce tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Qui troverai dettagli utili e aggiornamenti per prepararti al meglio alla procedura.

Mercoledì 17 dicembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato - in vista dell'anno scolastico 20262027 - la nota operativa che riguarda tutto ciò che c'è da sapere in materia di iscrizioni alle scuole dell’infanzia, e a quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione. L'articolo Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Tutte le info da infanzia a secondaria LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Iscrizioni scuola 2026-2027, ecco la nota del Ministero con tutte le info per famiglie e scuole. Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 Leggi anche: Iscrizioni scolastiche 2026/2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. In arrivo la circolare ministeriale con tutte le indicazioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Iscrizione alle scuole dell’infanzia e primo e secondo ciclo di istruzione, anno scolastico 2026/2027; Iscrizioni scuola secondaria di I grado 2026/27: come funzionano gli indirizzi musicali. Esiti prova attitudinale entro il 14 febbraio; Iscrizioni scuola superiore 2026: modalità, ammissione e tutto quello che c’è da sapere; Iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027. Si parte il 13 gennaio. Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno. Le domande online - Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027. msn.com

Scuola, al via da domani le iscrizioni: le procedure da seguire - Scuola, al via da domani le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2026/2027. catania.liveuniversity.it

Scuola, iscrizioni anno 2026/2027: al via dal 13 Gennaio sulla piattaforma online - Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027. terremarsicane.it

Sono aperte le iscrizioni FLI 2026! Visita il sito per tutti i dettagli sulle modalità di rinnovo o di prima iscrizione https://fli.it/ #logopedia #federazionelogopedistiitaliani - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.