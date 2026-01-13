Iscrizione prima classe 2026-2027 | domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 Tutte le info da infanzia a secondaria LO SPECIALE

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile iscrivere gli studenti alla prima classe per l’anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato una nota operativa il 17 dicembre 2025, che dettaglia le procedure e le informazioni necessarie per iscrizioni a scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Qui troverai tutte le indicazioni utili per orientarti nel processo di iscrizione e pianificazione scolastica.

Sono aperte le iscrizioni FLI 2026! Visita il sito per tutti i dettagli sulle modalità di rinnovo o di prima iscrizione https://fli.it/ #logopedia #federazionelogopedistiitaliani - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.