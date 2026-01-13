Iscrizione prima classe 2026-2027 | domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 Tutte le info da infanzia a secondaria LO SPECIALE
Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile iscrivere gli studenti alla prima classe per l’anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato una nota operativa il 17 dicembre 2025, che dettaglia le procedure e le informazioni necessarie per iscrizioni a scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Qui troverai tutte le indicazioni utili per orientarti nel processo di iscrizione e pianificazione scolastica.
Mercoledì 17 dicembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato - in vista dell'anno scolastico 20262027 - la nota operativa che riguarda tutto ciò che c'è da sapere in materia di iscrizioni alle scuole dell’infanzia, e a quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione. L'articolo Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Tutte le info da infanzia a secondaria LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
