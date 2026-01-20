Iran repressione delle proteste | oltre 4mila morti e 26mila arresti

Le proteste antigovernative in Iran hanno portato a una pesante repressione, con oltre 4.000 morti e più di 26.000 arresti, secondo fonti di Human Rights Activists. La situazione evidenzia le tensioni in corso nel paese e il livello di controllo esercitato dalle autorità sulle manifestazioni di dissenso. Questi eventi rappresentano un momento cruciale nel contesto politico e sociale dell’Iran, attirando l’attenzione internazionale sulla situazione dei diritti umani.

La repressione delle proteste antigovernative in Iran ha causato la morte di almeno 4.029 persone. Lo hanno riferito gli attivisti di Human Rights Activists, affermando che più di 26mila persone sono state arrestate. Secondo l’Ong tra le vittime 3.786 erano manifestanti, 180 membri delle forze di sicurezza, 28 bambini e 35 persone che non stavano partecipando alle rivolte. Si teme che il numero reale dei morti possa essere molto più alto. Nel Paese, inoltre, prosegue il blocco di Internet, iniziato lo scorso 8 gennaio. Il viceministro della Scienza e della Tecnologia Hossein Afshin ha affermato che l’accesso sarà ripristinato entro venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

