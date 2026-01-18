iran sarebbero oltre 16mila i morti nella repressione delle proteste

Secondo un rapporto citato dal ‘Sunday Times’, in Iran si stimano oltre 16.500 morti a seguito della repressione delle recenti proteste. La cifra riflette la gravità della situazione e il pesante impatto delle azioni governative sulle manifestazioni di dissenso nel paese.

Sarebbero 16.500 i morti in Iran nella repressione delle proteste. Lo riporta il ‘Sunday Times’ citando un rapporto iraniano. “I testimoni – si legge – raccontano della brutalità inflitta a chi partecipa alle proteste anti-regime “. Nel rapporto si cita anche “l’oscurità digitale” relativa a ciò che sta avvenendo, che viene definito “genocidio”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Oltre duemila persone sono state uccise nella repressione delle proteste in Iran

Secondo fonti ufficiali, circa duemila persone hanno perso la vita durante la repressione delle recenti proteste in Iran. Questi dati evidenziano la gravità delle tensioni sociali nel paese e il forte impatto delle recenti manifestazioni sulla popolazione. La situazione rimane complessa e richiede attenzione internazionale, mentre si continuano a monitorare gli sviluppi e le risposte delle autorità iraniane.

Proteste in Iran, i morti sarebbero oltre 3mila. Regime verso stop definitivo a Internet

Le proteste in Iran continuano a provocare un alto numero di vittime, con oltre 3.000 decessi segnalati finora. Il regime sembra orientato a sospendere definitivamente l’accesso a Internet, riducendo così la possibilità di comunicazione e informazione. La situazione evidenzia le tensioni in corso e la difficile gestione delle manifestazioni da parte delle autorità, in un contesto di crescente repressione.

Tre esponenti dell'Associazione Iran Libero e Democratico sotto minaccia di morte: i messaggi sarebbero attribuiti al ministero dell'Informazione iraniano - facebook.com facebook

Secondo Iran International, ripreso anche da fonti ONU, durante la repressione sarebbero state uccise fino a 12.000 persone. Un numero che resta difficile da verificare proprio a causa del blackout. Ma Il buio non spegnerà le nostre voci. x.com