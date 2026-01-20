Iran | Ong oltre 4mila morti e 26mila arresti nelle proteste

Le recenti proteste in Iran hanno portato a conseguenze gravi, con oltre 4.000 morti e circa 26.000 arresti, secondo fonti delle ONG. La repressione delle manifestazioni ha evidenziato le tensioni sociali nel paese, suscitando preoccupazioni a livello internazionale. Questi eventi rappresentano un momento critico per la situazione politica e i diritti umani in Iran.

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 20 gen. (LaPresseAP) – La repressione dei manifestanti che partecipano alle proteste nazionali in Iran ha causato la morte di almeno 4.029 persone. Lo hanno riferito gli attivisti di Human Rights Activists, affermando che più di 26mila persone sono state arrestate durante la repressione. Secondo l’Ong tra le vittime 3.786 erano manifestanti, 180 membri delle forze di sicurezza, 28 bambini e 35 persone che non stavano partecipando alle manifestazioni. Si teme che il numero reale delle vittime possa essere molto più alto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

