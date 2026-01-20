Intrappolato dalle fiamme muore a causa del crollo del solaio a Brindisi

Un incendio in una casa rurale a Tuturano, nel Brindisino, ha causato il crollo del solaio e la tragica morte di un uomo di 88 anni. La figlia, intervenuta per salvarlo, è rimasta coinvolta e successivamente soccorsa. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’area e di prestare assistenza alle persone coinvolte.

Incendio in una casa rurale a Tuturano, nel Brindisino: cede il solaio. Muore un anziano di 88 anni. La figlia tenta di salvarlo, poi viene soccorsa e ricoverata.

