Incendio e crollo del solaio in una abitazione | trovato un morto sotto le macerie

Un incendio in un'abitazione a Tuturano, frazione di Brindisi, ha provocato il crollo del solaio, causando la morte di una persona sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di mettere in sicurezza l’area e recuperare eventuali sopravvissuti. L’incidente è attualmente sotto indagine per determinare le cause dell’incendio e del crollo.

Dramma in un appartamento a Tuturano, frazione del comune di Brindisi. Squadre dei vigili del fuoco sono accorse nei pressi di parco Colemi per un incendio all'interno di un'abitazione, dove a seguito del rogo si sarebbe verificato anche il parziale crollo del solaio. Sin dai primi minuti si è temuto per la presenza di una persona tra le macerie in fiamme: un uomo di 87 anni, Salvatore Tramonte, è stato trovato morto. La figlia dell'uomo è in ospedale ma non in gravi condizioni. Circostanza che col passare dei minuti purtroppo sembrerebbe confermata. Sul posto, insieme ai pompieri, anche personale del Servizio 118 e forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incendio e crollo del solaio in una abitazione: trovato un morto sotto le macerie Incendio e crollo del solaio in una abitazione: tra le macerie si cerca una personaUn incendio ha provocato il crollo del solaio in un'abitazione a Tuturano, frazione di Brindisi. Leggi anche: Crollo della Torre dei Conti, è morto l'operaio rimasto sotto le macerie La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Crollo di un’abitazione: tre le persone ferite e soccorse dai Vigili del fuoco; Esplosione e crollo ad Arezzo, concluse le operazioni dei Vigili del Fuoco: accertamenti in corso sulle cause; Crolla palazzina nell'Aretino, tre persone ferite. Grave una donna; AREZZO, TRE FERITI NEL CROLLO DI UN’ABITAZIONE. VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO. Tragedia a Brindisi: incendio provoca crollo del solaio, muore anziano disabile - Crollo del solaio in una casa a Tuturano, frazione di Brindisi: l'intervento dei vigili del fuoco non ha evitato la tragedia. notizie.it Brindisi, crolla solaio dopo incendio: anziano trovato morto - A Brindisi un anziano di 88 anni muore dopo il crollo del solaio della propria abitazione, scatenato da un incendio. trmtv.it #Brindisi, #incendio con successivo crollo dei solai di un'abitazione in loc. Tuturano. In corso l’intervento dei #vigilidelfuoco per la verifica di eventuali persone sotto le macerie [ #20gennaio 13:30] x.com +++ FLASH DAL TERRITORIO +++ Due squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate a Tuturano, parco Colemi, per un incendio di un'abitazione singola con parziale crollo del solaio. Probabile presenza di una persona all'interno. Seguiranno aggiornamenti. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.