Incendio a Tuturano vicino Brindisi solaio crolla tra le fiamme | morto un uomo figlia in ospedale

Un incendio a Tuturano, vicino Brindisi, ha causato il crollo di un solaio e il decesso di un uomo anziano disabile. La figlia dell’uomo è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate. L’incendio ha interessato un’abitazione della zona, e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Un uomo è morto in seguito a un incendio in una casa di Tuturano, frazione del comune di Brindisi. Le fiamme hanno provocato il crollo di una parte del solaio dell'abitazione. A perdere la vita è stato un anziano disabile mentre la figlia di 57 anni è rimasta ferita. Le cause dell'incendio e quelle della morte dell'anziano sono ancora in fase di accertamento. Il rogo è scoppiato nel pomeriggio di martedì 20 gennaio. Notizia in aggiornamento.

