Intossicazione da monossido nel Mantovano morto un 39enne | accertamenti sulla stufa

Un uomo di 39 anni è stato trovato deceduto nella sua abitazione nel Mantovano. Le autorità stanno indagando sulla causa del decesso, che potrebbe essere legata a un’intossicazione da monossido di carbonio proveniente da una stufa. Sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze e verificare eventuali responsabilità.

Un 39enne è stato trovato morto nella sua abitazione nel Mantovano. La causa del decesso sarebbe da ricondurre a un'intossicazione da monossido sprigionato da una stufa.

