Rosario Zaccari morto per intossicazione da monossido sequestrata la caldaia | Forse malfunzionamento dell'impianto

Si indaga sulla morte di Rosario Zaccari, 67 anni, deceduto per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La caldaia coinvolta nell’incidente è stata sequestrata per accertamenti, con l’obiettivo di verificare un possibile malfunzionamento dell’impianto. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire le cause dell’incidente e prevenire eventuali rischi futuri.

Si indaga su un possibile malfunzionamento della caldaia per la morte di Rosario Zaccari, 67 anni, deceduto in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'ipotesi è che vi sia stata una fuga di gas nell'appartamento dell'uomo e della sua compagna, che invece è sopravvissuta.

