L'Inter Primavera di Carbone è uscita sconfitta nel match contro il Monza, con il punteggio di 2-3. Nonostante una buona reazione nel secondo tempo, la squadra non è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale, causato anche da un approccio non ottimale. La sconfitta comporta il rischio di perdere terreno in classifica, arrivando ora a -6 dalla testa della classifica.

Un altro passo falso per l' Inter Primavera, che perde 2-3 in casa contro il Monza e si complica la corsa in campionato. La squadra di Benito Carbone, dopo un inizio promettente, ha subito il gol al 2? da parte di Colonnese, che ha sfruttato un piazzato per portare subito in vantaggio i biancorossi. La reazione nerazzurra arriva al 36?, quando Iddrissou trasforma con freddezza un calcio di rigore e pareggia i conti, ma il ritorno in campo dopo l'intervallo si rivela ancora peggiore.

© Internews24.com - Inter Primavera Monza, finisce 2-3! La squadra di Carbone non riesce a rimontare la doppietta di Reita e ora rischia il -6 dalla vetta

