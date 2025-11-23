Inter Primavera Torino 3-1 | la squadra di Carbone ritrova brillantezza e colpi pesanti in zona gol

Inter News 24 Inter Primavera Torino 3-1, grande successo per la squadra di Carbone che supera agevolmente i granata con una grande prova di squadra. L’Inter Primavera torna a vincere e lo fa nel modo più convincente possibile: un 3-1 al Torino che conferma la crescita del gruppo allenato da Cristian Carbone, deciso a rilanciarsi dopo un avvio di stagione altalenante. A decidere il match, giocato al Centro Sportivo nerazzurro, i gol di Mancuso, Mosconi e Carrara, tre protagonisti simbolo della produttività offensiva della squadra. I granata, allenati da Baldini, erano partiti forte trovando il vantaggio con Zeppieri, bravo ad attaccare la profondità e sorprendere la difesa nerazzurra con un diagonale preciso. 🔗 Leggi su Internews24.com

