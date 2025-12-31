Inter Primavera la squadra di Carbone apre il 2026 a Lecce | nerazzurri puntano a proseguire la striscia positiva
L’Inter Primavera, guidata da Carbone, inizia il 2026 con una sfida a Lecce. Dopo dieci risultati utili consecutivi e aver raggiunto la vetta della classifica, i nerazzurri mirano a proseguire il momento positivo. La partita rappresenta un importante banco di prova per la squadra, che intende mantenere il ritmo e consolidare la propria posizione in campionato.
Inter News 24 Inter Primavera tutto pronto per la gara del nuovo anno: la squadra di Carbone, reduce da dieci risultati utili consecutivi e dall’aggancio alla vetta. Il 2026 dell’Inter Primavera si apre lontano da casa. I nerazzurri guidati da Benito Carbone saranno impegnati sul campo del Lecce Primavera nella prima gara ufficiale del nuovo anno, con l’obiettivo di dare continuità a un momento estremamente positivo in campionato. La formazione nerazzurra arriva all’appuntamento forte di dieci risultati utili consecutivi, una striscia che ha permesso alla squadra di risalire la classifica fino all’aggancio alla vetta. 🔗 Leggi su Internews24.com
Primavera 1. Il Genoa la sblocca ma poi viene rimontato: all'Inter gli ultimi tre punti dell'anno; Primavera, Inter-Cagliari 4-3 risultato finale: ottavo risultato utile consecutivo; Carbone: Prima parte di stagione entusiasmante dopo le difficoltà iniziali. Siamo un gruppo...
