Inter chiuso l’arrivo di Jakirovic | investimento per la difesa

L’Inter ha concluso l’acquisto di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, investendo circa 2,5 milioni di euro più bonus. Il difensore classe 2006 si aggiunge così alla rosa, rafforzando il reparto difensivo e contribuendo alla crescita del settore giovanile. Questa operazione evidenzia l’attenzione del club alle giovani promesse e al rafforzamento del futuro della squadra.

L’ Inter accelera sul futuro e chiude per Leon Jakirovic. Il difensore classe 2006 arriva dalla Dinamo Zagabria: operazione definita sulla base di 2,5 milioni di euro più bonus. Centrale mancino di 191 centimetri, Jakirovic è considerato un profilo moderno e strutturato, capace di adattarsi anche da braccetto in una linea a tre. L’Inter lo ha individuato come investimento in prospettiva, da inserire gradualmente nel progetto tecnico nerazzurro. Contestualmente, il club chiude il dossier Branimir Mlacic dell’ Hajduk Spalato. Dopo settimane di contatti, la scelta è stata netta: virata definitiva su Jakirovic, ritenuto più pronto e funzionale per sviluppo e disponibilità. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

