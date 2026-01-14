Inter chiuso l’accordo per Mlaci? | visite in arrivo

L’Inter ha concluso l’accordo per l’acquisto di Branimir Mlaci?, nuovo difensore centrale che si unirà alla rosa nerazzurra. La trattativa si è definita nelle ultime ore, aprendo la strada a visite mediche e formalità di rito. Si tratta di un intervento mirato a rafforzare la linea difensiva, in vista delle prossime gare di campionato e competizioni europee.

L’Inter ha chiuso il colpo in difesa. Accordo raggiunto nelle ultime ore per l’arrivo di Branimir Mlaci?, nuovo difensore centrale destinato a rinforzare il reparto nerazzurro. L’intesa è stata definita con l’ Hajduk Split sulla base di un pacchetto complessivo superiore ai 5 milioni di euro. Operazione già siglata tra i club, con gli ultimi passaggi ora legati agli aspetti formali con il giocatore. L’ Inter punta a programmare le visite mediche nei prossimi giorni, step decisivo prima dell’ufficialità. Un’operazione portata avanti in modo rapido e silenzioso, ora pronta a entrare nella fase conclusiva. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, chiuso l’accordo per Mlaci?: visite in arrivo Leggi anche: Calciomercato Inter, Mla?i? sempre più vicino: accordo in definizione con l’Hajduk Leggi anche: Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, nuovi contatti per Goretzka. Raspadori-Atalanta, oggi le visite. Inter, Mlacic più vicino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. INTER, SVEGLIA! Calhanoglu ha chiuso il mese di gennaio: a Zielinski le chiavi dell’Inter, Diouf e Sucic chiamati a dare un contributo pesante. La società chiamata a grandissima voce a comprare un esterno destro visto che Diouf dovrà fare il cen facebook Calhanoglu ha chiuso il mese di gennaio: a Zielinski le chiavi dell’Inter, Diouf e Sucic chiamati a dare contributo pesante. La società chiamata a grandissima voce a comprare un esterno destro visto che Diouf dovrà fare il centrocampista a tutti gli effetti x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.