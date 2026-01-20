Segui in tempo reale Inter-Arsenal, match del 7° turno della Champions League, in programma alle 21 a San Siro. Rimani aggiornato con cronaca, risultato e tabellino di questa sfida tra due importanti squadre europee.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Arsenal, match del 7° turno della League Phase della Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Arsenal, sfida della 7^ giornata della League Phase della Champions League 202526 che i nerazzurri sono chiamati a non sbagliare, per tenere vive le speranze di qualificarsi tra le prime 8 posizioni del maxi-girone, evitando così i playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 21.00. Migliore in campo a fine primo tempo:. INTER ARSENAL, IL TABELLINO:. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Arsenal LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Leggi anche: Inter Fiorentina LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Leggi anche: Verona Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inter-Arsenal, divieto di alcolici in alcune zone di Milano; Inter-Arsenal Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Champions League: le probabili formazioni di Inter-Arsenal e Copenhagen-Napoli; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi.

Inter-Arsenal: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Nel settimo turno della fase campionato i nerazzurri di Chivu ospitano i Gunners di Arteta, primi in classifica a punteggio pieno ... tuttosport.com

Dove vedere Inter-Arsenal in tv - Oggi, martedì 20 gennaio scendono in campo, allo stadio Giuseppe Meazza, Inter e Arsenal. Appuntamento dalle 20.00 con gli studi prepartita di Sky Sport e dalle 21.00 la partita in diretta su Sky - ... sport.sky.it

Wow beautiful Mermaid and her cute babies #mermaid #funnyshorts #shorts

L’11 combinato tra Inter (1° in Serie A) e Arsenal (1° in Premier) secondo “Footballtweet”. Giusto - facebook.com facebook

L’11 combinato tra Inter (capolista in Serie A) e Arsenal (capolista in Premier) secondo @Footballtweet x.com