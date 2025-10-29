Inter Fiorentina LIVE | cronaca risultato e tabellino del match
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Fiorentina, match infrasettimanale del 9° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Fiorentina, la sfida di stasera valevole per la 9^ giornata della Serie A 202526. Nerazzurri chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di sabato contro il Napoli per 3 ad 1. La Viola di Pioli naviga in cattive acque a livello di classifica, ed è reduce dal pareggio rimediato contro il Bologna per 2 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 20.45 Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com
