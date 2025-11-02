Verona Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Internews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 12:30 al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida valevole per la 10^ giornata della Serie A 202526: seguila live con noi. Tutto pronto al Bentegodi per Hellas Verona Inter, la sfida di oggi valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie A 202526. Gli scaligeri di Paolo Zanetti sono reduci dalla sconfitta per 3 ad 1 rimediata contro il Como e si trovano al 18esimo posto in classifica con 5 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo per 3 a 0 contro la Fiorentina, si trovano al momento al quarto posto con 18 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com

verona inter live cronaca risultato e tabellino del match

© Internews24.com - Verona Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

verona inter live cronacaVerona-Inter: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri vogliono bissare il netto successo ottenuto contro la Fiorentina, gli scaligeri alla ricerca della prima vittoria in campionato ... Riporta tuttosport.com

verona inter live cronacaHellas Verona-Inter: cronaca diretta e risultato in tempo reale - Inter di Domenica 2 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Come scrive calciomagazine.net

Verona-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla - (Adnkronos) – Il Verona ospita l'Inter oggi, domenica 2 novembre, nel match che alle 12. Come scrive meridiananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Inter Live Cronaca