Inter Arsenal | c’è un recupero dall’infermeria per Cristian Chivu

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro l’Arsenal, proseguendo il lavoro in vista dell’incontro. Tuttavia, gli aggiornamenti sulle condizioni di Cristian Chivu dall’infermeria sono ancora parziali, lasciando intatte alcune incognite sulla sua disponibilità. La squadra monitora attentamente la situazione, cercando di recuperare al più presto i propri effettivi per affrontare la partita nel modo migliore.

Josep Martinez. L’ Inter continua la marcia di avvicinamento alla sfida di Champions League contro l’ Arsenal, ma dall’infermeria arrivano notizie solo parzialmente incoraggianti per Cristian Chivu. In vista del match di domani sera a San Siro, il tecnico nerazzurro potrà contare su un solo rientro, mentre il quadro degli indisponibili resta ancora piuttosto affollato. La buona notizia riguarda Josep Martinez. Il portiere spagnolo, fermatosi per un problema alla caviglia poco prima della trasferta di Parma, è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo nella giornata di ieri. Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Genoa sarà nuovamente convocabile e rappresenterà un’alternativa in più tra i pali per una gara di altissimo livello.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

