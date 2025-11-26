Chivu nel prepartita | Gara complicata ma ce la giocheremo

Ilnerazzurro.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Chivu si è presentato ai microfoni di Amazon Prime Video per presentare la sfida contro l’Atletico Madrid, decisiva per la corsa dell’Inter nella League Phase di Champions League. Il tecnico nerazzurro parte dall’importanza della gara: “In Champions tutte le partite sono complicate, il livello è altissimo. Conosciamo il valore dell’avversario e quanto sarà difficile oggi, ma siamo pronti”. Chivu chiarisce di aver avuto idee molto chiare nella scelta dell’11 titolare: “Io non so quali fossero i dubbi dall’esterno, io non ne ho mai avuti. Ero sicuro di cosa mettere in campo. A destra giocherà Carlos Augusto, davanti Lautaro con Bonny. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Pagina 2 | Chivu: “Sono arrabbiati con me! Lautaro? Non creiamo un caso”. E su Thuram... - L’Inter esce dal Bentegodi con una vittoria pesantissima, arrivata nel finale dopo una gara complicata e piena di insidie. Segnala tuttosport.com

Chivu: “Sono arrabbiati con me! Lautaro? Non creiamo un caso”. E su Thuram... - L’Inter esce dal Bentegodi con una vittoria pesantissima, arrivata nel finale dopo una gara complicata e piena di insidie. tuttosport.com scrive

Chivu: “Il calcio per me non ha regole, non ho scaramanzie e non vedo fantasmi” - Milano – Dopo quattro vittorie consecutive, fra campionato e Champions, l’Inter torna in campo in Serie A contro la Cremonese. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chivu Prepartita Gara Complicata