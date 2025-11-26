Chivu nel prepartita | Gara complicata ma ce la giocheremo
Cristian Chivu si è presentato ai microfoni di Amazon Prime Video per presentare la sfida contro l’Atletico Madrid, decisiva per la corsa dell’Inter nella League Phase di Champions League. Il tecnico nerazzurro parte dall’importanza della gara: “In Champions tutte le partite sono complicate, il livello è altissimo. Conosciamo il valore dell’avversario e quanto sarà difficile oggi, ma siamo pronti”. Chivu chiarisce di aver avuto idee molto chiare nella scelta dell’11 titolare: “Io non so quali fossero i dubbi dall’esterno, io non ne ho mai avuti. Ero sicuro di cosa mettere in campo. A destra giocherà Carlos Augusto, davanti Lautaro con Bonny. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
