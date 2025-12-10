Inquinamento da bollino rosso | domani scattano le misure emergenziali per la qualità dell’aria

Parmatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, giovedì 11 dicembre 2025, entreranno in vigore le misure emergenziali anti-inquinamento a causa del bollino rosso, causato dal rischio di superamento dei limiti di PM10 secondo le proiezioni di ARPAE. Queste misure mirano a tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica durante i picchi di inquinamento.

A seguito delle proiezioni di ARPAE – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, che segnalano il rischio di superamento dei valori limite giornalieri di PM10, da domani giovedì 11 dicembre 2025 entreranno in vigore le misure emergenziali, con lo stop alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

inquinamento bollino rosso domaniInquinamento: a Parma scatta il bollino rosso dal 4 dicembre - A Parma scatta il bollino rosso, a partire da domani, giovedì 4 dicembre e fino a venerdì 5 dicembre. Come scrive parmatoday.it