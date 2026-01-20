Svolta nella sanità gli infermieri potranno prescrivere alcune ricette e i medici sono sul piede di guerra

In Italia, sta per essere introdotta una novità significativa nel settore sanitario: tre nuove figure di infermieri specializzati, che conseguiranno lauree magistrali dedicate. Questi professionisti avranno il compito di prescrivere alcune ricette, segnando un cambiamento nel ruolo tradizionale degli infermieri. La riforma ha suscitato reazioni contrastanti, con i medici che esprimono preoccupazioni per l’equilibrio del sistema sanitario.

Svolta nella sanità in arrivo. Stanno per nascere tre nuove figure di infermiere specializzato, che saranno formate attraverso altrettante nuove lauree magistrali. Si tratta dell’infermiere specializzato in «Cure primarie e sanità pubblica», in «Cure pediatriche e neonatali» e, infine, in «Cure intensive e nell’emergenza». Il primo potrà ad esempio essere impiegato nell’assistenza domiciliare, nella prevenzione sul territorio e nelle case di comunità finanziate dal Pnrr. Il secondo negli ospedali e negli ambulatori territoriali specializzati nelle cure neonatali e pediatriche. E il terzo nelle cure intensive e nei contesti più critici.🔗 Leggi su Open.online

Gli infermieri potranno fare le ricette, svolta con le nuove lauree tra le polemicheGli infermieri italiani si apprestano a ottenere maggiori responsabilità, tra cui la possibilità di prescrivere alcune terapie.

Leggi anche: Manovra 2026, oltre 7mila assunzioni nella sanità: nuovi medici e infermieri

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Annunci ambiziosi, testo vuoto, direzione incerta. La svolta che manca sulla sanità; Al via la riforma del Servizio sanitario nazionale. Nascono gli ospedali di terzo livello e quelli elettivi senza Pronto Soccorso. Riordino disciplina per medici di famiglia e pediatri; Medici di famiglia, firmato accordo per il rinnovo di contratto: cosa cambia; Riforma sanitaria, SMI: Basta burnout e precarietà. Servono salari europei per salvare il SSN.

Svolta nella sanità, gli infermieri potranno prescrivere alcune ricette (e i medici sono sul piede di guerra) - Svolta nella sanità in arrivo. Stanno per nascere tre nuove figure di infermiere specializzato, che saranno formate attraverso altrettante nuove lauree magistrali. Si tratta dell’infermiere ... msn.com

Sanità, Giuliano (UGL): Nuove lauree cliniche per infermieri, svolta per il SSN. Ora si valorizzi la professione - La UGL Salute accoglie con favore la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci sull’introduzione delle nuove lauree magistrali ... iltempo.it

Sanità, UGL: “Nuove lauree cliniche per infermieri, svolta per SSN” - facebook.com facebook