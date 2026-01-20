gli infermieri potranno fare le ricette svolta con le nuove lauree tra le polemiche

Gli infermieri italiani si apprestano a ottenere maggiori responsabilità, tra cui la possibilità di prescrivere alcune terapie. Questa novità, introdotta con le recenti lauree, rappresenta un cambiamento importante nel sistema sanitario, suscitando diverse opinioni. La riforma mira a rafforzare il ruolo degli infermieri e migliorare l’efficienza delle strutture sanitarie, mantenendo un approccio equilibrato tra innovazione e rispetto delle competenze professionali.

La sanità italiana si prepara a una svolta: gli infermieri, pilastro di ospedali e cliniche, si avviano a una piccola grande riforma della professione. Primo, vengono introdotte tre nuove lauree magistrali di area infermieristica. E secondo, gli infermieri potranno prescrivere ricette seppure con alcuni limiti. Tre nuove lauree in area infermieristica. Si tratta di una contromossa per rispondere alle carenze di personale, in una professione che anno dopo anno per i giovani diviene sempre meno attrattiva, ma anche per far fronte all’ invecchiamento della popolazione e alla crescente domanda di assistenza sul territorio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

