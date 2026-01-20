Incontro Morgante-Mastella Parisi Lega | Zero contenuti solo una photo opportunity Sant’Agata finisce nel dimenticatoio

Nell’odierno confronto tra Morgante, Mastella e Parisi della Lega, emerge una discussione senza contenuti concreti, limitata a una semplice foto opportunità. La vicenda di Sant’Agata sembra essere passata in secondo piano, lasciando l’impressione di una manifestazione più formale che sostanziale. Questa dinamica solleva interrogativi sulla reale volontà di affrontare tematiche importanti, evidenziando come momenti di incontro si riducano spesso a eventi di facciata senza un’autentica sostanza politica.

Tempo di lettura: 2 minuti “Morgante e Mastella hanno trasformato l’incontro di ieri in una pantomima. Due ore di confronto ravvicinato, zero proposte, zero decisioni. Il pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti è rimasto fuori dalla porta, ignorato come se non esistesse. Intanto, stanno per scadere i 90 giorni fissati dal TAR, senza che nessuna presa di posizione sia mai stata assunta”. Lo dichiara Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega. “Mentre la sanità sannita vive la peggiore crisi degli ultimi anni, il Direttore generale del San Pio e il Sindaco della Città capoluogo, anche alla guida dell’assemblea dei sindaci sanniti, producono l’ennesima photo opportunity. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

