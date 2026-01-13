San Pio Parisi Lega | 41mila euro di compenso aggiuntivo alla DG Morgante serve chiarezza
San Pio, Parisi (Lega), chiede trasparenza riguardo ai compensi della Direzione Generale Morgante. Secondo la Determina regionale n. 1555 del 10 dicembre 2025, si evidenzia un compenso aggiuntivo di 41 mila euro. La questione richiede chiarimenti ufficiali per comprendere le ragioni di questa somma e garantire correttezza e trasparenza nelle operazioni amministrative.
Tempo di lettura: 3 minuti "Apprendiamo dalla Determina regionale n. 1555 del 10 dicembre 2025 che alla Dott.ssa Maria Morgante, Direttore Generale dell'A.O. San Pio di Benevento, viene liquidato un compenso aggiuntivo complessivo pari a 41.917,80 euro per il biennio 2022-2023, a titolo di premialità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Nel dettaglio, per l'anno 2022, a seguito dell'insediamento avvenuto nel mese di agosto, la retribuzione lorda di riferimento risulta pari a 59.589 euro, con una premialità del 20%, corrispondente a 11.917,80 euro. Per l'anno 2023, la retribuzione lorda annua del Direttore Generale è pari a 150.
