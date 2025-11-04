Lega a Sant’Agata de’ Goti | Morgante chiarisca subito | il pronto soccorso va riaperto prima del voto

Tempo di lettura: 4 minuti “Il TAR Campania ha in parte accolto il ricorso contro la Regione Campania e l’Azienda Ospedaliera San Pio, intervenendo sulla mancata apertura del pronto soccorso h24 dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. È una decisione importante ma anche particolare: il Tribunale riconosce che il pronto soccorso non può essere “a ore” e, allo stesso tempo, afferma che l’attivazione deve rispettare i limiti di spesa e le risorse disponibili. Se servono risorse, vuol dire che dovevano esserci già ieri. E se non c’erano ieri, rischiano di non esserci nemmeno oggi”. È un attacco diretto quello che Luigi Barone, candidato della Lega alle prossime elezioni regionali, ha lanciato da Sant’Agata de’ Goti durante un incontro sulla sanità e sullo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it