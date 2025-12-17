Incidente sulla Milano-Meda | traffico in tilt

Un incidente sulla Milano-Meda (SS35) ha causato gravi disagi alla viabilità, con il traffico in tilt sulla carreggiata verso Milano. L'incidente si è verificato nello svincolo in uscita per Varedo, creando lunghe code e rallentamenti lungo la tratta interessata. La situazione richiede attenzione e pazienza agli automobilisti coinvolti.

© Monzatoday.it - Incidente sulla Milano-Meda: traffico in tilt Traffico in tilt sulla Milano-Meda (SS35) verso Milano, a causa di un incidente stradale avvenuto sullo svincolo in uscita per Varedo.Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.15 di oggi, mercoledì 17 dicembre. A rimanere coinvolta una ragazza di 24 anni, che secondo le prime informazioni sarebbe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Incidente stradale sulla Milano-Meda, traffico in tilt: 54enne in ospedale Leggi anche: Incidente sulla Milano-Meda, tre feriti e traffico in tilt Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milano - Meda incidente stradale, arrivo della Polizia sul posto Paderno Dugnano, incidente sulla strada per la Milano-Meda - Incidente a Paderno Dugnano provoca due ferite e rallenta pesantemente il traffico all’imbocco della Milano- ilnotiziario.net Doppio incidente in tangenziale a Milano: lunghe code anche nella giornata di sabato - Due chilometri di coda sulla Tangenziale Est, A51 verso nord; tre chilometri di auto in fila sulla Ovest A50, sempre in direzione nord (per uno schianto sulla A52). milanotoday.it

RICERCA TESTIMONI – INCIDENTE STRADALE Si ricercano testimoni per un incidente stradale avvenuto: Venerdì 21 novembre 2025 Ore 10:45 circa Tangenziale Nord di Milano – A52 - Km 4.700 - in galleria Punto esatto: galleria sulla quale s - facebook.com facebook

Autostrada #A4 Torino-Milano Traffico rallentato per incidente tra Settimo Torinese e Allacciamento Raccordo Falchera-A5-Tangenziale di Torino in direzione Torino agg. ore 06:54 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.