Pedone investito sulla Monza-Saronno a Limbiate | due feriti traffico in tilt

Questa mattina a Limbiate, lungo la strada Monza-Saronno, un incidente ha coinvolto un pedone investito da un motociclista. L'incidente ha provocato due feriti e ha causato disagi al traffico, creando disordini sulla carreggiata. Ecco i dettagli di quanto accaduto e le conseguenze sulla viabilità.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 9 a Limbiate, lungo la trafficata Monza-Saronno, dove un pedone è stato investito da un motociclista mentre attraversava la carreggiata. Secondo quanto emerge sarebbero due le persone coinvolte: un uomo di 33 anni e una donna di 37 anni. Sul posto sono state inviate un’automedica . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

