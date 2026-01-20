Incidente in Spagna 41 i morti | re e regina alla ' zona zero' Lo strazio dell' identificazione | Portate campioni con il vostro Dna

Un grave incidente ferroviario in Spagna ha causato 41 vittime, con il re e la regina presenti sul luogo. Le autorità stanno lavorando all’identificazione delle vittime, richiedendo campioni di DNA. Le indagini sulle cause dello scontro tra i treni ad alta velocità continuano, mentre tre corpi rimangono ancora intrappolati tra i rottami della carrozza ribaltata.

DALLA NOSTRA INVIATAADAMUZ (SPAGNA) - Nella «zona zero» lo spettacolo è impressionante. Martedì mattina hanno permesso ai media di accedere a guardare l'inferno, in occasione della visita di re Felipe VI e dona Leticia, sua moglie. Silenzio assoluto. Lo sguardo all'interno dei vagoni 6, 7 e 8 del treno Iryo ha lasciato tutti senza respiro. Zaini abbandonati, valigie aperte, una scarpa rimasta sola. Poche ore prima, qui è stato trovato il quarantunesimo corpo senza vita. Due gru per carichi pesanti si sono unite alle operazioni di soccorso per sollevare i vagoni deragliati. È ancora incompleto il bilancio dei morti dell'incidente ferroviario avvenuto domenica sera ad Adamuz, una quarantina di chilometri dalla città spagnola di Cordova. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Spagna, incidente ferroviario in Andalusia: 41 morti. Proseguono le ricerche dei dispersi – La direttaUn grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, Spagna, causando almeno 41 vittime e numerosi feriti.

Incidente ferroviario in Spagna: i morti salgono a 41, tre dispersi. Per l’inchiesta sulle cause verranno smontati i binariUn incidente ferroviario in Spagna ha causato finora 41 vittime e tre persone risultano ancora disperse.

