Incidente ferroviario in Spagna | i morti salgono a 41 tre dispersi Per l’inchiesta sulle cause verranno smontati i binari

Un incidente ferroviario in Spagna ha causato finora 41 vittime e tre persone risultano ancora disperse. Le autorità hanno annunciato che, nell’ambito delle indagini, verranno smontati i binari per accertare le cause dell’incidente. La vicenda resta sotto stretta sorveglianza, mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di ricerca e sulle eventuali responsabilità.

Quarantuno morti e altri tre corpi ancora non trovati. Dispersi, ufficialmente, ma con ogni probabilità deceduti. Il numero delle vittime dell’ incidente ferroviario di domenica sera sulla linea dell’Alta velocità Madrid-Cordova sale e non è ancora quello definitivo, tenendo conto anche che 12 dei 41 feriti sono ricoverati in terapia intensiva in gravissime condizioni. L’ultimo cadavere è stato recuperato martedì mattina da da uno dei vagoni del treno Renfe precipitati in un terrapieno a seguito dello scontro con le carrozze deragliate dell’ Iryo. Le squadre tecniche e di soccorso inviate sul luogo dell’incidente ferroviario ad Adamuz hanno continuato a lavorare durante la notte: si stanno cercando i corpi di tre persone che sarebbero ancora tra i macchinari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

