Incidente A1 oggi a Bologna schianto tra due camion | traffico in tilt lunghe code I percorsi alternativi

Bologna, 29 ottobre 2025 – Scontro tra due camion e traffico in tilt questa mattina sulla A1 Milano-Napoli nel Bolognese: tra il bivio per il Raccordo di Casalecchio e Modena sud, in direzione Milano, si registrano 6 km di coda in aumento, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti, avvenuto all'altezza del km 180+200. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. Code e traffico in tempo reale: la situazione. Il traffico defluisce su una corsia. Ripercussioni sulla A14 Bologna Taranto, con code di 1 km da Bologna Borgo Panigale in direzione della A1 Milano-Napoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente A1 oggi a Bologna, schianto tra due camion: traffico in tilt, lunghe code. I percorsi alternativi

