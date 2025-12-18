Auto travolge tre pedoni in via Marittima | paura per un neonato nel passeggino L’investimento a Frosinone

Un episodio drammatico si è verificato a Frosinone, dove un’auto ha investito tre pedoni in via Marittima, generando forte paura e preoccupazione. Tra le vittime c’era anche un neonato nel passeggino, in un momento di grande tensione. La scena si è svolta nella serata di martedì 17 dicembre, nei pressi di una stazione di servizio Esso, lasciando la comunità sotto shock.

Momenti di forte apprensione nella prima serata di martedì 17 dicembre in via Marittima a Frosinone, nei pressi di una stazione di servizio Esso, dove un'auto ha investito tre pedoni, tra cui un bambino di pochi mesi che si trovava all'interno del passeggino. Coinvolte nonna, madre e neonato: la prima ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente ha visto coinvolta una 37enne alla guida di una Nissan Juke e una famiglia composta da una nonna del 1963, dalla figlia di 33 anni e dal bambino nato nel 2024. L'auto avrebbe urtato i tre mentre si trovavano lungo la carreggiata, in un tratto già noto per altre criticità legate alla circolazione.

