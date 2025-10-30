Drammatico incidente | scontro tra auto e moto un ragazzo di 17 anni è in coma

Terribile incidente stradale nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 ottobre, nel centro di Torricella (Taranto). Intorno alle 22,30, in via Sergente Menza, una moto con due. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

