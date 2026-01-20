Incendio e crollo del solaio in una abitazione | tra le macerie si cerca una persona

Un incendio ha provocato il crollo del solaio in un'abitazione a Tuturano, frazione di Brindisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca di eventuali persone sotto le macerie. L’incidente ha causato danni strutturali all’immobile, mentre le autorità valutano la situazione e le cause dell’incendio. La situazione è ancora in evoluzione, con le squadre che lavorano per garantire la sicurezza e l’assistenza alle persone coinvolte.

Dramma in un appartamento a Tuturano, frazione del comune di Brindisi. Squadre dei vigili del fuoco sono accorse nei pressi di parco Colemi per un incendio all'interno di un'abitazione, dove a seguito del rogo si sarebbe verificato anche il parziale crollo del solaio. Sin dai primi minuti si è temuto per la presenza di una persona tra le macerie in fiamme. Circostanza che col passare dei minuti purtroppo sembrerebbe confermata. Sul posto, insieme ai pompieri, anche personale del Servizio 118 e forze dell'ordine. Spento il rogo si scava tra i detriti e tra i resti dello stabile in parte distrutto dalle fiamme.

