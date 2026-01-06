Incendio a Romanengo fiamme nella mansarda di casa | morto un uomo

Un incendio si è verificato questa sera a Romanengo, in provincia di Cremona, causando la morte di un uomo. Le fiamme sono divampate nella mansarda di una cascina in via Ripafredda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo coinvolto nell’incidente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Romanengo (Cremona), 6 gennaio 2026 – Dramma a Romanengo, in provincia di Cremona: questa sera, verso le 21, un uomo è stato trovato morto a causa di un incendio che si è sviluppato nella mansarda della cascina dove viveva, in via Ripafredda. Scattato l'allarme, sul posto è subito arrivata l'ambulanza della Croce Verde di Soncino, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, un 55enne. Presenti anche i vigili del fuoco di Crema, che si sono occupati di spegnere le fiamme. E i carabinieri che stanno facendo tutti gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica e le cause del rogo.

