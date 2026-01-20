Baturina si conferma protagonista con un'incredibile serie di prestazioni, tra assist e gol, portando la sua fantamedia a 7. Dopo un avvio difficile, il talento croato ha trovato spazio stabile nell'undici di Fabregas, dimostrando crescita e continuità. Un momento positivo che evidenzia la sua importanza nel contesto della squadra e il suo ruolo chiave nel rendimento complessivo.

Arrivato al Como in estate per circa 25 milioni tra parte fissa e bonus dalla Dinamo Zagabria, Martin Baturina ci ha messo un po' di mesi prima di mostrare alla Serie A ciò di cui è davvero capace. La prima parte del suo percorso, infatti, è stata caratterizzata da tanta panchina, qualche prestazione non all'altezza del suo nome e un gol contro il Torino che sembrava essere l'unico lampo in mezzo al buio. Poi, la luce: il gol capolavoro contro il Bologna, arrivato con un magistrale tiro a giro al 95', ha sbloccato tutto il suo talento. Da lì in poi Fabregas non ha più rinunciato al proprio numero 20 che, schierato titolare nei due match successivi di campionato contro Milan e Lazio, ha collezionato la bellezza di due assist e una rete. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inarrestabile Baturina, super assist e altro gol: la sua fantamedia ora tocca il 7

Leggi anche: Berisha, numeri da top: due gol, tre assist e fantamedia pari a 7

Soulé sempre più leader: sei gol, quattro assist e fantamedia superiore al 7Soulé si conferma tra i protagonisti della Roma, con sei gol e quattro assist in venti presenze.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dopo le polemiche che hanno accompagnato Como-Milan, Cesc Fàbregas scherza sulla decisione di rinunciare a Douvikas per lanciare l’attacco leggero con Paz, Rodríguez e Baturina. Una scelta che ha pagato - facebook.com facebook