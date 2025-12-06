Berisha numeri da top | due gol tre assist e fantamedia pari a 7

Il numero 10 del Lecce è una delle più belle rivelazioni di questa prima parte di campionato: per rapporto qualità-prezzo difficile trovare di meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berisha, numeri da top: due gol, tre assist e fantamedia pari a 7

Leggi anche questi approfondimenti

I numeri di Berisha fanno bene al Lecce trnews.it/2025/12/04/i-n… Vai su X

Berisha ha interpretato molto bene questo ruolo, sia in fase difensiva che offensiva. Mi serviva in questo ruolo perché sapevo che avrebbe potuto mettere in difficoltà gli avversari", ha spiegato Di Francesco dopo la sfida contro il Torino. Il Lecce, dopo aver final - facebook.com Vai su Facebook

Berisha, numeri da top: due gol, tre assist e fantamedia pari a 7 - Il numero 10 del Lecce è una delle più belle rivelazioni di questa prima parte di campionato: per rapporto qualità- Scrive gazzetta.it

Medon Berisha, da play a trequartista. Il numero 10, due gol in otto giorni e la leadership: così il centrocampista ha cambiato volto al Lecce - E pensare che prima di sabato 25 ottobre non aveva mai segnato in Serie A. Scrive quotidianodipuglia.it

Il Lecce si aggrappa al suo “10”: Berisha, due assist e qualità imprescindibile - La vittoria contro il Torino ha il marchio del centrocampista albanese Medon Berisha, nuovo numero 10 del Lecce ... calciolecce.it scrive

Lecce, scelti i numeri di maglia. La 10 a Berisha. Camarda con la 22, Sottil con la 23 - Sorpresa nella distribuzione delle maglie del Lecce per il 2025/26: la numero 10 finisce sulle spalle di Medon Berisha. Scrive tuttomercatoweb.com