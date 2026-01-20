In Valtellina e in Lombardia i farmaci per dimagrire a prezzo calmierato

In Lombardia, tra cui Milano, si valuta l’introduzione di prezzi calmierati per i farmaci contro l’obesità, come semaglutide e liraglutide. Queste terapie, attualmente impiegate principalmente nel trattamento del diabete, potrebbero diventare più accessibili a chi necessita di supporto per la perdita di peso. Questa misura mira a favorire un maggiore utilizzo delle cure e migliorare la gestione dell’obesità nella regione.

