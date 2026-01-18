In Lombardia, sarà possibile acquistare farmaci dimagranti come l'Ozempic a prezzi calmierati. Questa misura mira a rendere più accessibili trattamenti efficaci contro l’obesità, contribuendo a ridurre i costi per la sanità regionale e favorendo un miglioramento della salute pubblica. La proposta si inserisce in un contesto di attenzione alle esigenze dei pazienti e di gestione sostenibile delle risorse sanitarie.

La Regione Lombardia ha predisposto un piano per vendere alcuni farmaci per contrastare l’obesità a prezzo calmierato, per chi ne ha bisogno: in particolare gli “agonisti del recettore per l’ormone GLP-1”, molto impiegati negli ultimi anni per via della loro efficacia dimagrante. Il più famoso è Wegovy (come l’Ozempic, usato per trattare il diabete ma con un diverso dosaggio), ma ce ne sono diversi altri: a seconda dei farmaci i principi attivi sono le due molecole semaglutide e liraglutide, e si assumono attraverso iniezioni. La decisione della Lombardia è importante anche perché lo scorso ottobre l’Italia ha approvato una legge, la prima di questo genere, che ha riconosciuto l’obesità come malattia cronica: ci sono però dubbi sulla sua applicabilità, visto che i farmaci, e in particolare questi di nuova generazione, attualmente non sono compresi nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), cioè le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire a tutti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Lombardia si potranno acquistare i farmaci dimagranti a prezzo calmierato

Leggi anche: Perché il peso torna dopo i farmaci dimagranti (e come evitarlo)

Leggi anche: GLP-1: tra miracolo e rischio. La verità sui super-farmaci dimagranti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I farmaci semaglutide e tirzepatide gratis o a prezzo calmierato: il progetto della Regione Lombardia contro l'obesità; In Lombardia si potranno acquistare i farmaci dimagranti a prezzo calmierato; Il piano di Regione Lombardia per rendere più accessibili farmaci dimagranti; Ozempic per dimagrire a prezzo scontato, il piano della Regione Lombardia per combattere l’obesità.

In Lombardia si potranno acquistare i farmaci dimagranti a prezzo calmierato - La Regione Lombardia ha predisposto un piano per vendere alcuni farmaci per contrastare l’obesità a prezzo calmierato, per chi ne ha bisogno: in particolare gli “agonisti del recettore per l’ormone ... ilpost.it