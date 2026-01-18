Lombardia | farmaci dimagranti a prezzo calmierato chi potrà davvero averli

In Lombardia, i farmaci dimagranti di nuova generazione saranno disponibili a prezzi calmierati per chi ne ha effettivamente bisogno. La Regione mira a migliorare l'accesso a queste terapie, garantendo un uso più responsabile e sostenibile. Questa misura si rivolge a persone con indicazioni mediche precise, contribuendo a un uso più equo e mirato dei farmaci per il controllo del peso.

Tra questi ci sono i cosiddetti agonisti del recettore per l'ormone GLP-1, farmaci molto efficaci nella perdita di peso, tra cui Wegovy e Saxenda. Alcuni, come l'Ozempic, sono più noti per altri usi (diabete), ma in dosaggi diversi possono favorire il dimagrimento. La somministrazione avviene tramite iniezioni. Poiché non è possibile distribuire questi farmaci tramite il Servizio sanitario nazionale, la Regione ha deciso di attivare una convenzione tramite ARIA, l'Agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti, che gestisce logistica e forniture della sanità lombarda.

