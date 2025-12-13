Siria agguato dell’Isis a Palmira | morti tre americani ucciso l’assalitore Trump | Ci vendicheremo

Un'imboscata dello Stato Islamico a Palmira ha causato la morte di tre cittadini statunitensi, tra cui due soldati e un interprete. L'attacco ha provocato una risposta da parte degli Stati Uniti, con il presidente Trump che ha promesso vendetta. L'episodio evidenzia ancora una volta la pericolosità delle operazioni militari nella regione siriana.

Due soldati americani e un interprete, anche lui di cittadinanza statunitense, sono stati uccisi in Siria in un’imboscata tesa da un uomo appartenente allo Stato Islamico. Lo ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in una nota in cui si precisa che altre tre persone sono rimaste ferite nell’attacco. L’agguato è avvenuto nella zona di Palmira e ha preso di mira un contingente siriano-statunitense impegnato in attività di perlustrazione nell’ambito di una missione antiterrorismo. I militari americani uccisi nell’agguato fanno parte della coalizione internazionale anti-Isis, a guida americana, attiva in Siria dal 2014. Open.online Siria, agguato contro un contingente militare Usa: uccisi due soldati e un civile. Tre militari feriti - La minaccia del capo del Pentagono: “Se prendete di mira gli americani, gli Usa vi uccideranno senza pietà” ... msn.com

