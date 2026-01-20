Allerta meteo in Sicilia e Sardegna il ciclone Harry provoca esondazioni e frane | evacuate decine di persone
Un’allerta meteo è stata diramata per Sicilia e Sardegna a causa del ciclone Harry, che ha causato esondazioni e frane in diverse zone. Le condizioni meteorologiche persistono con venti fino a 120 kmh, rendendo necessarie evacuazioni e precauzioni. La situazione richiede attenzione e rispetto delle indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.
Prosegue il maltempo nel Sud Italia, dove il ciclone Harry si è abbattuto con forza. In Sardegna ci sono state esondazioni e frane, mentre in Sicilia sono state evacuate decine di persone come prevenzione per le fasi più intense della tempesta. Secondo l’esperto, “nelle prossime 24 ore ci saranno situazioni anche molto critiche”. A preoccupare sono precipitazioni e venti. Sono attese nevicate ad alte quote e sull’Etna. Maltempo in Sardegna: notte difficile In Sicilia si evacuano le persone: vento a 100 kmh Quanto durerà il ciclone Harry? Maltempo in Sardegna: notte difficile Allarmi annunciati con anticipo e Comuni pronti alla tempesta non hanno impedito momenti di disagi nella notte. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali.
Maltempo, allerta meteo rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi e venti di burrasca, news in direttaAggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registrano condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry.
Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, scuole chiuse in centinaia di comuni e nubifragi: le notizie in diretta - Le ultime notizie in diretta sul maltempo di oggi martedì 20 gennaio 2026 col picco massimo dei fenomeni meteo per l'arrivo del "ciclone Harry" ... fanpage.it
Allerta meteo in Toscana martedì 20 gennaio - I comuni coinvolti - facebook.com facebook
Allerta meteo in Sardegna, unità di crisi attivate negli ospedali: «Solo interventi urgenti» x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.