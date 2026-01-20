Allerta meteo in Sicilia e Sardegna il ciclone Harry provoca esondazioni e frane | evacuate decine di persone

Un’allerta meteo è stata diramata per Sicilia e Sardegna a causa del ciclone Harry, che ha causato esondazioni e frane in diverse zone. Le condizioni meteorologiche persistono con venti fino a 120 kmh, rendendo necessarie evacuazioni e precauzioni. La situazione richiede attenzione e rispetto delle indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

Prosegue il maltempo nel Sud Italia, dove il ciclone Harry si è abbattuto con forza. In Sardegna ci sono state esondazioni e frane, mentre in Sicilia sono state evacuate decine di persone come prevenzione per le fasi più intense della tempesta. Secondo l’esperto, “nelle prossime 24 ore ci saranno situazioni anche molto critiche”. A preoccupare sono precipitazioni e venti. Sono attese nevicate ad alte quote e sull’Etna. Maltempo in Sardegna: notte difficile In Sicilia si evacuano le persone: vento a 100 kmh Quanto durerà il ciclone Harry? Maltempo in Sardegna: notte difficile Allarmi annunciati con anticipo e Comuni pronti alla tempesta non hanno impedito momenti di disagi nella notte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

