In Portogallo, Dario Ballantini è stato erroneamente scambiato per Valentino Garavani, suscitando sorpresa. Questa confusione ha attirato l’attenzione su due figure molto diverse, ma entrambe note nel mondo della moda e dello spettacolo. La recente scomparsa di Valentino, avvenuta il 19 gennaio 2026, ha comunque ricordato l’importanza di questa figura iconica nel settore, mentre l’episodio evidenzia come le identità pubbliche possano talvolta essere confuse a livello internazionale.

La morte di Valentino Garavani, avvenuta il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni, ha scosso il mondo della moda e generato un’ondata di tributi in tutto il pianeta. Ma tra commemorazioni solenni e ricordi commossi, c’è chi è scivolato su una buccia di banana mediatica che ha dell’incredibile. Il magazine portoghese L’Expresso, nel dare la notizia della scomparsa dello stilista, ha pubblicato come immagine una foto di Dario Ballantini nei panni di Valentino, l’imitazione che il comico livornese portava in scena anni fa a Striscia la Notizia. Un errore che ha fatto il giro dei social in poche ore, scatenando ironia e stupore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - In Portogallo scambiano Dario Ballantini per Valentino: la gaffe è sconvolgente

Dario Ballantini ricorda l’incontro con Valentino: chi è l’imitatore dello stilistaDario Ballantini, noto imitatore, attore e pittore italiano, ha condiviso un ricordo dedicato a Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio 2026.

L’addio a Valentino del suo imitatore, Dario Ballantini e l’incontro disastroso con lo stilistaDario Ballantini ricorda l’unico incontro diretto con Valentino, avvenuto alla prima romana del film di Gabriele Muccino con Will Smith, mentre era travestito da Valentino Rossi.

Ballantini ricorda Valentino: 'Gli devo tutto'.

