L’addio a Valentino del suo imitatore Dario Ballantini e l’incontro disastroso con lo stilista
Dario Ballantini ricorda l’unico incontro diretto con Valentino, avvenuto alla prima romana del film di Gabriele Muccino con Will Smith, mentre era travestito da Valentino Rossi. L’occasione si è rivelata imbarazzante e poco riuscita, segnando un episodio insolito e significativo nel rapporto tra l’imitatore e lo stilista. Un ricordo che evidenzia il rapporto complesso e spesso curioso tra artisti e personalità del mondo dello spettacolo e della moda.
«L’unica volta che ci siamo trovati faccia a faccia fu alla prima romana del film di Gabriele Muccino con Will Smith “La ricerca della felicità” e, ironia della sorte, io ero travestito e truccato da Valentino Rossi, il campione di motociclismo». A parlare è l’imitatore e attore Dario Ballantini, in ricordo dello stilista Valentino Garavani, morto oggi 19 gennaio all’età di 93 anni, che per decenni lo ha interpretato su Striscia la notizia. In quell’occasione, racconta all’ Adnkronos, Valentino gli diede «una pacca sulla spalla» e «mi disse “Ciao caro”, che era la frase che io gli facevo pronunciare in continuazione».🔗 Leggi su Open.online
“Valentino è stato la svolta della mia carriera, gli devo tutto. Riconosceva la somiglianza, un’attrice crede ancora oggi che fossi quello ‘vero'” : il ricordo dello storico imitatore Dario BallantiniDario Ballantini ricorda Valentino Garavani, scomparso oggi a 93 anni, sottolineando l'importanza del suo ruolo nella propria carriera.
Dario Ballantini: “Non me l’ha mai detto, ma Valentino mi apprezzava. Con gli amici guadava la mia imitazione”Dario Ballantini, noto per le sue imitazioni, ricorda a Fanpage.
Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni - Una nota della sua Fondazione ha dato la notizia: “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. tg24.sky.it
Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni @niccodifeo - facebook.com facebook
Dopo la scomparsa di Armani alla fine dello scorso anno, un'altra stella del "made in Italy" si è spenta per sempre. Addio a #Valentino, simbolo dell'alta moda e del buon costume. x.com
