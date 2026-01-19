L’addio a Valentino del suo imitatore Dario Ballantini e l’incontro disastroso con lo stilista

Dario Ballantini ricorda l’unico incontro diretto con Valentino, avvenuto alla prima romana del film di Gabriele Muccino con Will Smith, mentre era travestito da Valentino Rossi. L’occasione si è rivelata imbarazzante e poco riuscita, segnando un episodio insolito e significativo nel rapporto tra l’imitatore e lo stilista. Un ricordo che evidenzia il rapporto complesso e spesso curioso tra artisti e personalità del mondo dello spettacolo e della moda.

Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni @niccodifeo - facebook.com facebook

Dopo la scomparsa di Armani alla fine dello scorso anno, un'altra stella del "made in Italy" si è spenta per sempre. Addio a #Valentino, simbolo dell'alta moda e del buon costume. x.com

