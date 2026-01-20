Dario Ballantini ricorda l’incontro con Valentino | chi è l’imitatore dello stilista

Dario Ballantini, noto imitatore, attore e pittore italiano, ha condiviso un ricordo dedicato a Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio 2026. L'artista, noto per le sue collaborazioni con Striscia la Notizia, ha reso omaggio allo stilista, sottolineando l’importanza del suo contributo nel mondo della moda e della cultura italiana.

Imitatore, attore e pittore italiano che ha collaborato a lungo con Striscia la Notizia, Dario Ballantini ha ricordato e omaggiato Valentino Garavani dopo la notizia della sua scomparsa il 19 gennaio 2026. Storico imitatore dello stilista, passato alla storia con il suo timbro inconfondibile nel dire "ciao caro", ha parlato dell'incontro con Valentino, avvenuto quasi per caso, per un segno fortuito del destino. Dario Ballantini, l'imitatore di Valentino Garavani. "Gli devo tutto", queste le prime parole – commosse – di Dario Ballantini, imitatore di Valentino Garavani, all' AdnKronos poche ore dopo la notizia della morte dello stilista. Dario Ballantini ricorda l'unico incontro diretto con Valentino, avvenuto alla prima romana del film di Gabriele Muccino con Will Smith, mentre era travestito da Valentino Rossi. "Valentino è stato la svolta della mia carriera, gli devo tutto. Riconosceva la somiglianza, un'attrice crede ancora oggi che fossi quello 'vero'" : il ricordo dello storico imitatore Dario Ballantini

"Valentino è stato la svolta della mia carriera, gli devo tutto. Riconosceva la somiglianza, un'attrice crede ancora oggi che fossi quello 'vero'" : il ricordo dello storico imitatore.

"È stato un onore. Non me l'ha mai detto, ma so che mi guardava con gli amici. Alla fine, gli piaceva." Dario Ballantini racconta ai nostri microfoni, come nacque la sua storica imitazione di Valentino a Striscia la Notizia. Un personaggio diventato un'icona comica

Dario Ballantini, 'il lato ironico di Valentino conviveva con la grandezza dell'arte'. Ha imitato il couturier a Striscia. 'Onore a te e al tuo talento'

